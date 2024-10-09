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"Енергоатом" завершив ремонтну кампанію на українських АЕС

Середа, 9 жовтня 2024, 19:56 - Артур Крижний

У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанія.

Зазначається, що ремонти завершили на 11 днів раніше запланованого терміну. Наразі триває набір потужності АЕС.

Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни. Вони забезпечують більше половини всього виробництва електроенергії в Україні.

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Нагадаємо:

Російські "шахеди"знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

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АЕС
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Економічна правда
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