В Украине цены на подсолнечник обновили трехлетний максимум

На прошлой неделе цены на подсолнечник в Украине существенно выросли, обновив исторический ценовой максимум с конца мая 2021 года.

Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство "АПК-Информ".

Согласно мониторингу, официальные закупочные цены переработчиков в указанный период достигли 22500-24500 грн/т СРТ.

"Компании сообщали, что предложение масличной несколько увеличилось, однако все еще оставалось недостаточным. Поэтому те, кто нуждался в срочном пополнении запасов для выполнения контрактных обязательств по маслу, повышали цены более активно (до 1000 грн за тонну) по сравнению с неделей ранее и готовы были доплачивать за большие объемы и масличность", - отмечают аналитики.

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Росту цен на сырье пока способствует повышение стоимости подсолнечного масла на экспортном направлении. Но все больше перерабатывающих предприятий сообщают, что прибыльность переработки низкая или почти отсутствует.

Напомним:

Ажиотаж на рынке картофеля не заканчивается, цены продолжают расти.

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