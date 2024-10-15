В Украине цены на подсолнечник обновили трехлетний максимум
На прошлой неделе цены на подсолнечник в Украине существенно выросли, обновив исторический ценовой максимум с конца мая 2021 года.
Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство "АПК-Информ".
Согласно мониторингу, официальные закупочные цены переработчиков в указанный период достигли 22500-24500 грн/т СРТ.
"Компании сообщали, что предложение масличной несколько увеличилось, однако все еще оставалось недостаточным. Поэтому те, кто нуждался в срочном пополнении запасов для выполнения контрактных обязательств по маслу, повышали цены более активно (до 1000 грн за тонну) по сравнению с неделей ранее и готовы были доплачивать за большие объемы и масличность", - отмечают аналитики.
Росту цен на сырье пока способствует повышение стоимости подсолнечного масла на экспортном направлении. Но все больше перерабатывающих предприятий сообщают, что прибыльность переработки низкая или почти отсутствует.
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