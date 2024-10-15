Мировые продажи электромобилей выросли на треть в сентябре

Глобальные продажи электромобилей и гибридов выросли на 30,5% в сентябре, поскольку Китай превысил свои рекордные показатели, зафиксированные в августе, и Европа возобновила рост.

Об этом сообщает Rho Motion.

Продажи электромобилей - как полностью электрических (BEV), так и гибридных (PHEV) - достигли 1,7 млн в сентябре 2024 года по всему миру.

Продажи в Китае в прошлом месяце подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, тогда как в США и Канаде они выросли на 4,3% до 150 000.

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В Европе продажи электромобилей выросли на 4,2% - до 300 000 единиц.

Ожидается, что продажи электромобилей в Европе достигнут 3,78 млн единиц в 2025 году и 9,78 млн единиц в 2030 году.

Китайские автопроизводители стремятся увеличить свои продажи в ЕС, несмотря на импортные пошлины до 45% и на фоне охлаждения мирового спроса на электромобили.

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Напомним:

Продажи электромобилей американского автопроизводителя Tesla, произведенных в Китае, выросли на 19,2% в сентябре по сравнению с 2023 годом.

Представители ЕС проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.