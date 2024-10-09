Продажі вироблених в Китаї автомобілів Tesla зросли на майже 20%

Продажі електромобілів американського автовиробника Tesla, вироблених у Китаї, зросли на 19,2% у вересні порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

При цьому постачання китайських автомобілів Model 3 і Model Y зросли на 1,9% порівняно з попереднім місяцем.

Компанія вже оголосила про щоквартальні глобальні постачання, але не розповіла про продажі в Китаї.

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Китайський конкурент BYD, зі своїми лінійками електромобілів та гібридів Dynasty та Ocean, зафіксував найкращий місяць із зростанням продажів легкових автомобілів на 45,56% у річному обчисленні до 417 603 одиниць у вересні. .

За даними BYD, 33 012 автомобілів BYD, або 7,9% від загального обсягу продажів, були продані за кордоном.

Завдяки вересневому приросту продажі електромобілів у Китаї Tesla зросли на 12% у період з липня по вересень, що стало першим квартальним зростанням цього року.

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Tesla також планує виробляти шестимісний варіант свого застарілого бестселера, Model Y у Китаї з кінця 2025 року.