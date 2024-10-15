Рада рассмотрит ликвидацию Регулятора азартных игр: Гетманцев объяснил, почему

Верховная Рада Украины рассмотрит ликвидацию Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в ближайшие недели.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"По моему личному убеждению, происходит блокировка со стороны созданной нами же комиссии. Эту систему должны были запустить еще летом 2022 года. У них много объяснений, почему этого не произошло. Они говорят, что Минфин не выдавал деньги, Минфин говорит, что деньги выдавал и тому подобное", - отметил Гетманцев.

По его мнению, если менеджмент КРАИЛ не справляется с вызовами, то ему необходимо написать заявление об увольнении.

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"В парламенте уже готов ко второму чтению законопроект о ликвидации комиссии. Я думаю, что мы в ближайшие недели его рекомендуем в зал. Будет просто агенство, где будет минимум бюрократии и не будет никаких возможностей не запустить систему онлайн-мониторинга", - рассказал депутат.

Напомним:

В Украине заблокированы новые приложения с нелегальными азартными играми.

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