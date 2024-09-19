В Україні заблокували нові додатки із нелегальними азартними іграми

В Україні заблокували 19 мобільних додатків із нелегальними азартними іграми.

Про це повідомляє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), уточнюючи, що це вдалося зробити за результатами співпраці з Google LLC.

Регулятор нагадав, що протидія негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет посилилася після рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

РНБО прийняв це рішення, щоб захистити права і законні інтереси громадян України та не допустити використання особливостей сфери азартних ігор державою-агресором.

Реклама:

"На сьогодні саме нелегальні оператори азартних ігор, у порушення вимог законодавства, використовують сервіси Google для популяризації своїх послуг та безпосереднього надання таких послуг через мобільні додатки", - зазначив Регулятор.

Нагадаємо:

У липні за результатами взаємодії КРАІЛ та Apple Inc. на платформі цифрової дистрибуції компанії було заблоковано 50 мобільних додатків із нелегальними азартними іграми, доступність яких на території України спричинила порушення вимог національного законодавства, а також призводила до негативних наслідків для громадського здоров’я українців.

Реклама: