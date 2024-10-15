Еженедельные расходы РФ на войну в Украине превысили годовые бюджеты 80% регионов страны
Только 18 из 83 регионов России имеют бюджеты, превышающие недельные расходы страны на войну в Украине.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В 2025 году расходы бюджета России на армию и силовиков составят 110 млрд долл (11,1 трлн руб), или около 2,17 млрд долл (210 млрд руб) в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов.
Среди тех, кто имеет бюджеты, превышающие недельные расходы на войну в Украине - Москва, Санкт-Петербург и соответствующие районы, а также регионы с развитой горно-обогатительной промышленностью.
В то же время в 64 регионах бюджеты ниже расходов России на войну в Украине в течение семи дней. Почти в четверти регионов бюджеты составляют менее трети недельных военных расходов.
Четыре региона России тратят в год меньше, чем страна тратит на войну в Украине за один день - 310 млн долл (30 млрд руб).
Напомним:
В российский бюджет на 2025 год закладывают увеличение расходов на сектор обороны и безопасности.