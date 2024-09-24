Россия хочет значительно увеличить военные расходы в 2025 году: проект бюджета

В российский бюджет на 2025 год закладывают увеличение расходов на сектор обороны и безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Расходы по статьям на национальную оборону и внутреннюю безопасность увеличатся на 27% до 13,2 трлн рублей (142 млрд долл).

Вместе сектор обороны и безопасности съест 40% бюджета и 6,2% ВВП. В последующие годы расходы должны уменьшиться, согласно проекту бюджета, - до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.

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Сообщается, что военные расходы России в 2025 году превысят совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

Засекреченные расходы бюджета также вырастут (с 11,1 трлн до 12,9 трлн рублей) и достигнут в 2025 году 30% бюджета.

В то же время проект бюджета предусматривает, что бюджетный дефицит в следующем году сократится до 0,5% ВВП благодаря недавнему повышению налогов.

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Отмечается, что этот прогноз выглядит слишком оптимистичным, исходя из нынешнего дефицита. В 2024 году он ожидается, по официальным подсчетам, на уровне 1,7% ВВП.

Напомним:

Полномасштабная война России против Украины, длящаяся третий год, все дороже обходится российским налогоплательщикам. За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей.