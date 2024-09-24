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Россия хочет значительно увеличить военные расходы в 2025 году: проект бюджета

Вторник, 24 сентября 2024, 11:57 - Алексей Артемчук

В российский бюджет на 2025 год закладывают увеличение расходов на сектор обороны и безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Расходы по статьям на национальную оборону и внутреннюю безопасность увеличатся на 27% до 13,2 трлн рублей (142 млрд долл).

Вместе сектор обороны и безопасности съест 40% бюджета и 6,2% ВВП. В последующие годы расходы должны уменьшиться, согласно проекту бюджета, - до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.

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Сообщается, что военные расходы России в 2025 году превысят совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

Засекреченные расходы бюджета также вырастут (с 11,1 трлн до 12,9 трлн рублей) и достигнут в 2025 году 30% бюджета.

В то же время проект бюджета предусматривает, что бюджетный дефицит в следующем году сократится до 0,5% ВВП благодаря недавнему повышению налогов.

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Отмечается, что этот прогноз выглядит слишком оптимистичным, исходя из нынешнего дефицита. В 2024 году он ожидается, по официальным подсчетам, на уровне 1,7% ВВП.

Напомним:

Полномасштабная война России против Украины, длящаяся третий год, все дороже обходится российским налогоплательщикам. За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей.

РФ война бюджет
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