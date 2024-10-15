Секретарь СНБО рассказал, когда Украине ожидать новые массированные обстрелы по энергетике

Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает "Интерфакс-Украина".

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – сказал Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве во вторник.

В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

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Напомним:

Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину об угрозе потери "Укрэнерго" сертификации соответствия европейским стандартам, что означает угрозу потери импорта электроэнергии из Европы.