Секретарь СНБО рассказал, когда Украине ожидать новые массированные обстрелы по энергетике
Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает "Интерфакс-Украина".
"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – сказал Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве во вторник.
В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.
Напомним:
Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину об угрозе потери "Укрэнерго" сертификации соответствия европейским стандартам, что означает угрозу потери импорта электроэнергии из Европы.