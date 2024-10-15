Все разделы
Укр / Рус

Секретарь СНБО рассказал, когда Украине ожидать новые массированные обстрелы по энергетике

Вторник, 15 октября 2024, 11:38 - Виктор Волокита

Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает "Интерфакс-Украина".

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – сказал Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве во вторник.

В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Реклама:

Напомним:

Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину об угрозе потери "Укрэнерго" сертификации соответствия европейским стандартам, что означает угрозу потери импорта электроэнергии из Европы.

электроэнергия война Россия
Реклама:
Материалы по теме
НКРЭКУ заверяет, что оснований для остановки импорта электроэнергии нет 14 октября 2024, 21:10
"Гарантированный покупатель" объявил о проведении второго зеленого аукциона 14 октября 2024, 17:37
За сутки энергетики восстановили питание для более 6 тысяч потребителей 13 октября 2024, 12:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте