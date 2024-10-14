Експерт: Україну можуть позбавити права на імпорт електрики з ЄС через порушення

Секретаріат Енергетичного співтовариства попередив Україну про загрозу втрати "Укренерго" сертифікації щодо відповідності європейським стандартам, що означає загрозу втрати імпорту електроенергії з Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про листа, який не є публічним, розповів у своїй колонці на "Економічній правді" експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Лист до уряду (в особі НКРЕКП, яка в цьому випадку є відповідальним органом) надійшов із заголовком "Щодо відповідності "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу".

За словами Харченка, Енергетичне співтовариство попереджає про загрозу втрати НЕК "Укренерго" сертифікації, яка підтверджує спроможність оператора мереж працювати за європейськими стандартами.

Реклама:

Зокрема, йдеться про відсутність повноцінного корпоративного управління в компанії після того, як два незалежних члени наглядової ради "Укренерго" подали у відставку, заявивши про політичний тиск, а також надмірну концентрацію контролю над державними енергетичними компаніями з боку Міненерго, що суперечить європейським правилам.

Сертифікація є обов’язковою для того, щоб українська енергосистема працювала синхронно з європейською енергосистемою (ENTSO-E). "Укренерго" отримала її за кілька місяців повномасштабної війни.

"Якщо це (позбавлення сертифікації. – Ред.) трапиться, то майже одночасно Україна, скоріш за все, втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи… Дякувати за цей ризик потрібно виключно Міністерству енергетики і особисто міністру", – пише Олександр Харченко.

Реклама:

Він акцентував, що ця ситуація виникла перед настанням зими, яка і за наявності імпорту з ЄС буде непростою через російські удари по енергосистемі.

"Позиція Енергетичного співтовариства – наразі наглядова рада "Укренерго" не може приймати рішень через нестачу незалежних членів, які мають бути у більшості. Конкурс на обрання нових незалежних членів вже оголошений, але Секретаріат ставить жорсткі часові рамки – до 9 грудня підписати контракти з новими членами і повернути наглядовій раді "Укренерго" можливість працювати",– розповідає Харченко.

Крім того, Секретаріат ЕС вимагає привести у відповідність до європейських правил статут "Укренерго", щоб "убезпечити господарську діяльність "Укренерго" від втручань уряду".

Крім цього, Секретаріат прямо вказує, що згідно з правилами Енергетичного співтовариства, Міненерго не може бути одночасно і розробником державних політик, і акціонером, що управляє компанією, бо це – прямий конфлікт інтересів.

Міненерго нагадують про давнє зобовʼязання створити відокремлений підрозділ, який мав би незалежно координувати операторів паливно-енергетичного комплексу, в тому числі управляти корпоративними правами держави в "Укренерго".

"Якщо до 9 грудня необхідні зміни не будуть ухвалені, незалежна наглядова рада "Укренерго" не обрана, дотримання з боку "Укренерго" вимог анбандлінгу не буде досягнуто, Секретаріат ЕС пропонує НКРЕКП повторно відкрити процедуру сертифікації для "Укренерго", – підсумовують у листі.

"В перекладі з бюрократичного європейського фінал листа звучить як "або до 9 грудня українська сторона приведе все до ладу, або сертифікація буде відкликана". Якщо сертифікація буде відкликана, це означатиме, що "Укренерго" більше не зможе бути частиною ENTSO-E, зі всіма відповідними наслідками… Без імпорту та зв’язку з європейською системою нам буде, м’яко кажучи, непереливки. Хоча виправити ситуацію все ще можна встигнути", – підсумовує Олександр Харченко.

Раніше повідомляли, що ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну, що є частиною плану "пом’якшення" проходження зими в умовах російських обстрілів енергосистеми.

Це має забезпечити близько 12% потреб України. Відтак можливе відкликання сертифікації означає, що Україна може втратити доступ до цих обсягів.

Європейська правда