Цены на нефть падают на фоне прогнозов по снижению спроса

Цены на нефть упали на 3% во время азиатских торгов во вторник, 15 октября, из-за более слабого прогноза спроса и после сообщения СМИ о том, что Израиль не желает наносить удары по нефтяным объектам Ирана, что уменьшило опасения по поводу перебоев в поставках.

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $2,35, или на 3%, до $75,11 за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на $2,26, или на 3,1%, $71,57 за баррель.

В понедельник оба контрольных показателя снизились примерно на 2%. На этой неделе они упали почти на $4, почти уничтожив кумулятивную прибыль, полученную за семь сессий до минувшей пятницы, когда инвесторы были озабочены рисками предложения, поскольку Израиль планировал ответить на ракетную атаку со стороны Ирана.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил США, что Израиль готов наносить удары по военным целям Ирана, а не по ядерным или нефтяным целям, сообщила Washington Post в понедельник.

"Ослабление спроса привело к тому, что трейдеры отказались от "военной премии" по ценам. Однако геополитика продолжает поддерживать нефть на этом уровне. Без геополитики в уравнении нефть упала бы еще больше, возможно даже ниже отметки в $70 за баррель на фоне текущего ослабления спроса", - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник снизила свой прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году, причем основная доля понижения рейтинга приходится на Китай. Сейчас ожидается, что спрос Китая в этом году вырастет на 580 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 650 тыс. б/д.

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ОПЕК также снизила свой прогноз роста глобального спроса на нефть на следующий год до 1,64 млн б/д с 1,74 млн б/д.

Таможенные данные Китая показали, что импорт нефти в сентябре упал по сравнению с годом ранее, поскольку заводы сдерживали закупки из-за слабого внутреннего спроса на топливо и сокращения экспортной маржи.

Независимый рыночный аналитик Тина Тенг отметила, что хотя прогноз спроса остается слабым из-за рекордно высокого производства в США и слабого спроса в Китае, "нефть отступила от всплеска напряженности на Ближнем Востоке, поскольку реакция рынка, возможно, была чрезмерной".

Напомним:

Поставки нефти в Китае упали до 45,5 млн. тонн, что на 7,4% меньше, чем в августе 2024 года.