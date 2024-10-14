Імпорт нафти Китаєм сповільнився у вересні: причини

Постачання нафти в Китаї впали до 45,5 млн тонн, що на 7,4% менше, ніж у серпні 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця китайський імпорт нафти впав, оскільки нафтопереробні заводи боролися зі слабкою маржею і зупиняли установки для планового технічного обслуговування.

Тижнева маржа перероблення на державних заводах наприкінці вересня впала на 44% порівняно з попереднім роком до 396 юанів (56 дол) за тонну, в той час, як нафтопереробні заводи, включаючи Sinopec Jinling і PetroChina Jilin, зупиняли установки для планового технічного обслуговування протягом місяця, свідчать дані Mysteel OilChem.

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Ціна на нафту марки Brent зросла приблизно на 7% у вересні 2024 року на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Прогнозується, що попит на нафту в Китаї зросте не більше ніж на 300 тис барелів на день вже в 2025 році. Країна, яка стимулювала зростання світового попиту протягом останніх двох десятиліть, переживає структурне уповільнення завдяки поширенню електромобілів і вантажівок, що працюють на зрідженому природному газі.

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Ціни на нафту впали після того, як рівень інфляції в Китаї знизився, а відсутність ясності щодо планів економічного стимулювання країни викликала побоювання щодо попиту на паливо в найбільшому світовому імпортері нафти.