В Украине назвали крупнейшие региональные рынки электрокаров за сентябрь

В Украине регионами-лидерами по регистрациям электромобилей есть Львовская, Киевская области и столица.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

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Львовская область – 605 ед. (91% б/у);

город Киев – 584 ед. (61% б/у);

Киевская обл. – 333 ед. (65% б/у);

Днепропетровская обл. – 303 ед. (70% б/у);

Одесская обл. – 241 ед. (80% б/у).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской обл. был ZEEKR 001. Бестселлером Львовщины стал BYD Song Plus. В Днепропетровской области - HONDA M-NV. В Одесской обл. – VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

TESLA Model Y – в Киеве и области.

TESLA Model 3 – на Львовщине.

NISSAN Leaf – на Днепропетровщине и Одесской области.

Напомним:

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Чаще новые легковые авто покупают в Киеве и еще четырех регионах.