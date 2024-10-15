В Украине назвали крупнейшие региональные рынки электрокаров за сентябрь
Вторник, 15 октября 2024, 09:27 -
В Украине регионами-лидерами по регистрациям электромобилей есть Львовская, Киевская области и столица.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорится в сообщении, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
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- Львовская область – 605 ед. (91% б/у);
- город Киев – 584 ед. (61% б/у);
- Киевская обл. – 333 ед. (65% б/у);
- Днепропетровская обл. – 303 ед. (70% б/у);
- Одесская обл. – 241 ед. (80% б/у).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской обл. был ZEEKR 001. Бестселлером Львовщины стал BYD Song Plus. В Днепропетровской области - HONDA M-NV. В Одесской обл. – VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y – в Киеве и области.
- TESLA Model 3 – на Львовщине.
- NISSAN Leaf – на Днепропетровщине и Одесской области.
Напомним:
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Чаще новые легковые авто покупают в Киеве и еще четырех регионах.
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