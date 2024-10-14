НКРЭКУ заверяет, что оснований для остановки импорта электроэнергии нет

Национальный энергорегулятор НКРЭКУ отрицает возможность остановки сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи (ОСП) по модели ISO и связанной с этим угрозы для импорта электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении регулятора

"Отмечаем, что по состоянию на сегодняшний день никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет", - говорится в заявлении НКРЭКУ.

НКРЭКУ подтвердила получение письма директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски от 9 октября 2024 года, отметив, что в нем отмечается необходимость сохранения соответствия украинского ОСП НЭК "Укрэнерго" требованиям об отделении от Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 4 общие правила внутреннего рынка э/э, адаптированной и одобренной.

Реклама:

Там отметили, что Секретариат Энергетического Сообщества информирует НКРЭКУ, в частности о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора.

"Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже проходят в установленные сроки и в установленном порядке", - отмечается в заявлении.

"Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией в преддверии отопительного сезона с целью дестабилизации общества", - подчеркнула комиссия.

Реклама:

Напомним:

Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину об угрозе потери "Укрэнерго" сертификации соответствия европейским стандартам, что означает угрозу потери импорта электроэнергии из Европы.