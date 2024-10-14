Зеленский: Есть миллион дронов, которые были закуплены и поставлены на фронт

За государственные средства уже приобретено и передано на фронт 1 миллион дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Был доклад Александра Камышина о нашем производстве, производстве отечественного и поставок в армию. По состоянию на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт", - отметил глава государства.

Он также отметил, что кроме государства, дроны для ВСУ поставляют волонтеры.

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"Я хочу поблагодарить каждого и каждого, кто делает нашу армию технологичной: всем украинским производителям, всему нашему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Мы будем и дальше наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизнь наших воинов", – рассказал Зеленский.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 8 октября два указа, которыми ввел в действие новые решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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