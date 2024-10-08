Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав 8 жовтня два укази, якими ввів у дію нові рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Продовжуємо нашу санкційну роботу - сьогодні застосовано два нові пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну. А також щодо військового виробництва в Росії - тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", - сказав Зеленський у відеозверненні ввечері у вівторок.

Серед юридичних осіб, проти яких запровадила санкції РНБО – російські та китайські компанії, в тому числі державна корпорація "Ростєх".

Під персональні санкції потрапила, зокрема, адвокатка Тетяна Монтян.

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