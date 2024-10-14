"Укрсадвинпром": повышение цен на алкоголь „выбьет" с рынка недобросовестных производителей

Повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки на 50%, предусмотренное законопроектом №11416д о внесении ряда изменений в Налоговый кодекс Украины, положительно скажется на алкогольном рынке страны.

Об этом заявил председатель правления общественного объединения "Укрсадвинпром" Владимир Печко, передает "Интерфакс-Украина"

Он напомнил, что минимальные розничные цены на вино-водочные изделия не поднимали с 2018 года, к тому же их регулирует Кабинет министров.

"Это приведет к повышению налоговых поступлений в госбюджет и решит вопрос с фальсифицированной продукцией", - заверил глава отраслевого объединения.

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Печко обратил внимание на то, что сейчас на прилавках магазинов присутствует очень дешевое вино, которое имеет крайне низкое качество.

"Подобный продукт стоит порой по 40-45 грн/л. И сравните эту цену с соками, которые существенно дороже, - такого в принципе быть не может. Чтобы дешево продавать, горе-производители вынуждены подмешивать что-то в свой продукт или разбавлять вино водой. Соответственно, предложенное парламентом решение "выбьет" с рынка недобросовестных производителей", - пояснил руководитель „Укрсадвинпрома".

Печко подтвердил, что в результате таких действий парламента вино для конечного потребителя подорожает, отметив также, что этот процесс в отношении алкогольной продукции в стране начался уже давно. Рост цен на вино-водочную продукцию он объяснил подорожанием газа, что повлекло повышение цен на стеклянную тару.

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Кроме того, в сезоне-2024 подорожали средства защиты растений, а цена на виноград бьет рекорды, подскочив почти вдвое. "Если вино одновременно не подорожало, то это должно вызвать у потребителя вопрос и должно его беспокоить. Повышение минимальной розничной цены на 50% для алкогольной продукции - это очень скромное подорожание. Сейчас минимальная розничная цена, которая облагается акцизным налогом, составляет 42 грн/л, тогда как должна была бы быть не менее 95 грн/л", - сказал Печко.

Напомним:

4 агропредприятий получили 26,4 млн гривен на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства и тепличного хозяйства в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "еРобота".