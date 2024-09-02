"єРобота": 4 агропідприємства отримали державну підтримку на розвиток садів і теплиць

4 агропідприємств отримали 26,4 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, 2 господарства тримали 12,4 млн гривень на розвиток садівництва та 2 - отримало 14,0 млн гривень на тепличне господарство.

Загалом з початку року вже виплатили понад 323,9 млн гривень грантової допомоги 79 сільгоспвиробникам. З них на сади виплачено 220,4 млн грн 58 господарствам та 103,5 млн грн отримали 21 господарств на створення та розвиток теплиць.

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Нагадаємо:

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа", "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень".

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту.

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