USDA улучшило прогноз производства и экспорта украинской пшеницы и ухудшило по кукурузе

Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 маркетинговый год, в котором увеличило показатели производства и экспорта украинской пшеницы, но уменьшило эти показатели по кукурузе.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса, передает Укринформ.

Согласно обновленным прогнозам, в 2024/2025 МГ показатели Украины по производству пшеницы увеличены на 0,6 млн т, до 22,9 млн т, экспорт - на 1 млн т, до 16 млн т. USDA прогнозирует, что производство и экспорт сократятся на 1 млн т - до 26,2 млн т и 23 млн т соответственно.

Прогноз мирового рынка пшеницы на нынешний МГ предусматривает увеличение начальных запасов, однако сокращение потребления, производства и торговли при росте конечных запасов.

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Производство уменьшается на 2,8 млн т, до 794,1 млн т, что главным образом предполагается в ЕС (-1 млн т до 123,0 млн т), России (-1 млн т до 82,0 млн т), Индии (-0,7 млн т до 113,3 млн т) и Бразилии (-0,5 млн т до 9,0 млн т), но частично компенсируется ростом производства в Украине (+0,6 млн т до 22,9 млн тонн).

Мировое потребление пшеницы сократится на 2,4 млн т, до 802,5 млн т, из-за снижения потребления в секторе продовольствия, семенного и промышленного использования в Индии и Афганистане.

В частности ожидается, что мировая торговля сократится на 0,7 млн т, до 215,8 млн т, вследствие уменьшения экспорта из ЕС (-1,5 млн т, до 30 млн т), однако, частично компенсируется увеличением экспорта из Украины (+1 млн т до 16,0 млн т).

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Прогнозы мировых конечных запасов на 2024/2025 МГ повысятся на 0,5 млн т, до 257,7 млн т, что все еще остаются самым низким показателем с 2015/2016 маркетингового года.

Согласно обновленным прогнозам, на мировом рынке кукурузы в 2024/2025 МГ предполагается сокращение производства, объемов торговли и конечных запасов.

По прогнозам USDA, мировое производство кукурузы в 2024/2025 МГ снизится на 1,4 млн т, до 1 217,2 млн тонн. Это спровоцировано сокращением в Украине (-1 млн т до 26,2 млн т), Египте, России (-0,5 млн т до 13,0 млн т) и Филиппинах.

Однако, частично будет компенсировано ростом производства в США (+0,5 млн т до 386,2 млн т) и Индии.

Ожидается сокращение мирового экспорта кукурузы в 2024/2025 МГ на 0,9 млн т, до 190,5 млн т. Основные изменения касаются Украины (-1,0 млн т до 23,0 млн т) и США (+0,6 млн т до 59,1 млн т).

Напомним:

Украина в этом году собрала ранних зерновых на 2% меньше, чем в прошлом году, в то же время недобор поздних культур составляет 10-15%.