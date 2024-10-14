АРМА продало последние часы Медведчука

Фото: Prozorro.Продажі

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) продало с молотка последние арестованные часы из коллекции подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи, пишет LIGA.net.

Аукцион 14 октября состоялся на понижение цены. При стартовой стоимости лота более 461 231 грн его продали за 285 000 грн.

Это наручные часы Dolce & Gabbana в корпусе круглой формы из металла желтого цвета и ремешком черного цвета. На них имеются следы ношения (потертости ремешка и легкие царапины на корпусе).

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Напомним:

В конце сентября Агентство по розыску и менеджменту активов продало 11 часов бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука за 3,3 миллиона гривен. Ранее коллекцию из 20 часов оценили в 1,8 млн грн.