"Центрэнерго" отсудило у поставщика угля 70 миллионов

Компания "Центрэнерго" отсудила у "Азонекс" 70 млн грн по договору о поставке угля.

Об этом пишет ExPro со ссылкой на решение суда, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как указано в материалах суда, "Центрэнерго" ссылается на то, что ответчик свои обязательства по поставке товара в полном объеме не выполнил, средства на общую сумму 2,33 млн грн, которая является разницей между фактической стоимостью поставленного товара и предварительной оплаты, не вернул, а потому истец обратился в суд с иском о взыскании 22,33 млн грн, 3% годовых в сумме 808 тыс грн, инфляционных потерь в сумме 2,18 млн грн.

Также, в связи с тем, что компанией "Азонекс" не было составлено и зарегистрировано в Едином реестре налоговых накладных налоговые накладные по оплатам по договору, указанное привело к невозможности начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту на сумму 39,06 млн грн.

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Таким образом, в "Центрэнерго" еще дополнительно подали иск о взыскании причиненных убытков в размере 39 млн грн, 3% годовых в сумме 3,8 млн грн, инфляционных потерь в сумме 1,5 млн грн.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, ответчиком не была осуществлена поставка товара на перечисленные истцом денежные средства, предварительная оплата в сумме 22,33 млн грн не возвращена.

"Учитывая установленные выше судом обстоятельства, исследовав полно и всесторонне материалы дела, на день рассмотрения дела, суд частично удовлетворяет исковые требования ПАО "Центрэнерго" к ООО "Азонекс"", - говорится в решении.

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Учредителем ООО "Азонекс" является Андрей Мартыновский. В 2020-м году предприятие осуществляло импорт угля из Польши. Также, компания фигурировала в расследовании Бигус.инфо "Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь".

Напомним:

Государственное предприятие "Укруголь" требует от ПАО "Центрэнерго" 582 млн грн долга за поставленный уголь.