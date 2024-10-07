"Укрвугілля" намагається відсудити у "Центренерго" майже 600 мільйонів

Державне підприємство "Укрвугілля" вимагає від ПАТ "Центренерго" 582 млн грн боргу за поставлене вугілля.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень, пише ExPro.

Як йдеться в повідомленні, державне підприємство "Укрвугілля" через підсистему "Електронний суд" звернулося до Господарського суду Київської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Центренерго" про стягнення 566 млн грн заборгованості за договором поставки вугілля № 111/11 від 29.12.2023.

З цієї суми - 548,5 млн грн основна заборгованість, 13,4 млн грн пеня, 2,99 млн грн 3 % річних та 2,95 грн інфляційні втрати.

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Як зазначено в матеріалах справи, з позовної заяви в редакції з усуненими недоліками на виконання ухвали, суд встановив, що після наведених розрахунків штрафних санкцій та інших нарахувань за порушення грошового зобов`язання щодо оплати поставленого вугілля та щодо компенсації вартості транспортування відбулася зміна ціни позову.

Відповідно до прохальної частини позовної заяви в редакції доданої до заяви про усунення недоліків позовної заяви, позивач просить суд стягнути з ПАТ "Центренерго" 582 млн грн.

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