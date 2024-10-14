Федоров посчитал, сколько сэкономили средств благодаря прозрачным закупкам дронов

Министерство цифровой трансформации с первых контрактов на беспилотники в пределах Армии дронов построило жесткую систему контроля закупок, которую контролируют БЭБ и НАБУ. Удалось сэкономить 4.5 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В 2023 году мы открыли рынок дронов - убили всю бюрократию, создали лучшие условия для развития и масштабирования компаний, увеличили маржинальность с 1% до 25%. Это самый высокий показатель в мире. Также государство начало закупать дроны через закрытый функционал Prozorro, чтобы заключать контракты по самым выгодным ценам", - рассказал Федоров.

По его словам, количество производителей и контрактов растет, уже 150 компаний продают беспилотники государству. Процесс закупок - максимально прозрачный.

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НАБУ и БЭБ имеют доступ к CRM-системе со всей информацией о контрактах и беспилотниках. Каждый БпЛА проходит обязательную экспертизу цены. Отдельно работает supply chain - команда из экспертов, НАБУ и журналистов, которые мониторят цены на дроны. "Если находят завышенную стоимость - сразу же цена корректируется еще на этапе заключения контрактов. Благодаря четкой системе контроля мы уже сэкономили 4.5 млрд грн бюджетных средств", - отметил министр.

По его словам, важно, чтобы производители дронов не завышали маржинальность в 25%, ведь все случаи будут фиксировать детективы НАБУ и БЭБ.

Напомним:

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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что украинские компании в секторе defense tech могут получить $50 млн инвестиций до конца года.