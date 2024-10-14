Авиакомпания Emirates критикует Boeing за задержки самолетов и готовится к "серьезным разговорам"

Emirates, крупнейшая международная авиакомпания в мире и крупный покупатель широкофюзеляжных самолетов Boeing, объявила, что проведет "серьезные разговоры" с американским производителем самолетов в ближайшие месяцы после сообщения об очередной задержке модели 777X.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Emirates была вынуждена внести значительные и очень дорогие изменения в наши программы управления флотом из-за многочисленных невыполненных контрактных обязательств Boeing", - заявил президент авиакомпании Тим Кларк. Он добавил, что учитывая текущую ситуацию с Boeing, "я не понимаю, как Boeing может делать какие-либо значимые прогнозы относительно сроков поставок".

Это резкое заявление подчеркивает растущее разочарование среди авиакомпаний, которые годами ждут получения заказанных самолетов, но сталкиваются с постоянными переносами сроков. В пятницу Boeing объявил, что первые поставки его крупнейшего широкофюзеляжного самолета будут отложены до 2026 года, что более чем на пять лет позже первоначального срока.

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Задержки с поставками самолетов стали общей проблемой для всей отрасли, затрагивая также компанию Airbus SE. Это вынуждает авиакомпании эксплуатировать старые самолеты дольше, часто обновляя их интерьеры и другие составляющие за значительные средства.

Emirates построила свой флот на двух основных моделях: Boeing 777 и двухпалубном Airbus A380. Из-за задержки с новой моделью Boeing и завершения производства A380 компания вынуждена продолжать эксплуатацию существующих самолетов, вкладывая средства в их масштабную модернизацию.

Еще в июле на авиашоу в Фарнборо Кларк заявил, что не ожидает, что модель 777X выйдет на коммерческий рынок до 2026 года. Boeing был вынужден приостановить некоторые летные испытания самолета несколько недель назад после обнаружения трещин в так называемом тяговом соединении, которое соединяет двигатели с крылом.

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Напомним:

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