"Гарантированный покупатель" объявил о проведении второго зеленого аукциона

ГП "Гарантированный Покупатель" объявляет о проведении второго пилотного аукциона по распределению квоты поддержки на строительство новой мощности из альтернативных источников энергии.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

"ГП "Гарантированный Покупатель" объявляет о проведении второго пилотного аукциона по распределению квоты поддержки на строительство новой мощности для других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнечного излучения, энергии ветра, доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - произведенную только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями)", - отмечается в сообщении.

Размер доли дополнительной годовой квоты поддержки составляет 11 МВт. Дата проведения - 14 ноября. Конечный срок подачи заявлений - до 13 ноября.

Реклама:

Как говорится в сообщении, максимальный размер ценового предложения участника - 12 евроцентов за кВт-ч.

Напомним:

В сентябре впервые ГП "Гарантированный покупатель" объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Реклама: