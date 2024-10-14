Рада отклонила все постановления, которые блокируют повышение налогов
Понедельник, 14 октября 2024, 16:29 -
Верховная Рада отклонила все постановления, которые блокируют налоговый закон №11416-д.
Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
"Парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по налоговому закону", - заявил он.
По словам Железняка, в ближайшие дни законопроект №11416-д сначала подпишет спикер Верховной Рады, а затем и президент.
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"Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра", - добавил нардеп
Напомним:
Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.
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Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников "в тень".
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