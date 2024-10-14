Импорт нефти Китаем замедлился в сентябре: причины

Поставки нефти в Китае упали до 45,5 млн тонн, что на 7,4% меньше, чем в августе 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце китайский импорт нефти упал, поскольку нефтеперерабатывающие заводы боролись со слабой маржой и останавливали установки для планового технического обслуживания.

Недельная маржа переработки на государственных заводах в конце сентября упала на 44% по сравнению с предыдущим годом до 396 юаней (56 долл) за тонну, в то время как нефтеперерабатывающие заводы, включая Sinopec Jinling и PetroChina Jilin, останавливали установки для планового технического обслуживания в течение месяца, свидетельствуют данные Mysteel OilChem.

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Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 7% в сентябре 2024 года на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Прогнозируется, что спрос на нефть в Китае вырастет не более чем на 300 тыс баррелей в день уже в 2025 году. Страна, которая стимулировала рост мирового спроса в течение последних двух десятилетий, переживает структурное замедление благодаря распространению электромобилей и грузовиков, работающих на сжиженном природном газе.

Напомним:

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Цены на нефть упали после того, как уровень инфляции в Китае снизился, а отсутствие ясности относительно планов экономического стимулирования страны вызвало опасения относительно спроса на топливо в крупнейшем мировом импортере нефти.