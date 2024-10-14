Ціни на нафту падають через занепокоєння, що економіка Китаю занепадає

Ціни на нафту впали після того, як рівень інфляції в Китаї знизився, а відсутність ясності щодо планів економічного стимулювання країни викликала побоювання щодо попиту на паливо в найбільшому світовому імпортері нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 86 центів, або 1,1%, до 78,18 дол за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США впали на 83 центи, або також на 1,2%, до 74,73 дол за барель.

Обидва контрольні показники відмовилися від зростання минулого тижня, впавши в понеділок більш ніж на 1 дол за барель, перш ніж трохи відновитися. Минулого тижня Brent подорожчала на 99 центів, а WTI піднялася на 1,18 дол.

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Негативні новини з Китаю переважили занепокоєння ринку щодо тривалої ймовірності того, що відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня може порушити видобуток нафти, хоча США застерегли Ізраїль від нападів на іранську енергетичну інфраструктуру.

Зазначається, що дефляційний тиск у Китаї посилився у вересні, а пресконференція того ж дня змусила інвесторів здогадуватися про загальний розмір пакета стимулів для відновлення капіталу в другій за величиною економіці світу.

Індекс споживчих цін не виправдав очікувань, а індекс цін виробників впав найшвидшими темпами за шість місяців, знизившись на 2,8% у річному обчисленні.

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Нагадаємо:

Нафта подешевшала після зростання напередодні, але ціни залишалися налаштованими на друге поспіль тижневе зростання.