Цены на нефть падают из-за беспокойства, что экономика Китая приходит в упадок

Цены на нефть упали после того, как уровень инфляции в Китае снизился, а отсутствие ясности относительно планов экономического стимулирования страны вызвало опасения относительно спроса на топливо в крупнейшем мировом импортере нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 86 центов, или 1,1%, до 78,18 долл за баррель, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США упали на 83 цента, или также на 1,2%, до 74,73 долл за баррель.

Оба контрольных показателя отказались от роста на прошлой неделе, упав в понедельник более чем на 1 долл за баррель, прежде чем немного восстановиться. На прошлой неделе Brent подорожала на 99 центов, а WTI поднялась на 1,18 долл.

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Негативные новости из Китая перевесили беспокойство рынка относительно длительной вероятности того, что ответ Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября может нарушить добычу нефти, хотя США предостерегли Израиль от нападений на иранскую энергетическую инфраструктуру.

Отмечается, что дефляционное давление в Китае усилилось в сентябре, а пресс-конференция в тот же день заставила инвесторов догадываться об общем размере пакета стимулов для восстановления капитала во второй по величине экономике мира.

Индекс потребительских цен не оправдал ожиданий, а индекс цен производителей упал самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, снизившись на 2,8% в годовом исчислении.

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Напомним:

Нефть подешевела после роста накануне, но цены оставались настроенными на второй подряд недельный рост.