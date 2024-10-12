Из-за боевых действий за сутки обесточивания происходили в 5 областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению, в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела повреждена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Всего без электроснабжения - 3222 потребителя.

В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание восстановлено.

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В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители.

Напомним:

В январе-сентябре 2024 года шахтеры компании ДТЭК ввели в работу 16 новых угольных лав, еще 9 планируют ввести до конца года.

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