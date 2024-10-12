Реклама:
Все разделы
Укр / Рус

Из-за боевых действий за сутки обесточивания происходили в 5 областях

Суббота, 12 октября 2024, 13:07 - Владимир Туник-Фриз

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению, в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела повреждена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Всего без электроснабжения - 3222 потребителя. 

В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание восстановлено.  

Реклама:

В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители. 

Напомним:

В январе-сентябре 2024 года шахтеры компании ДТЭК ввели в работу 16 новых угольных лав, еще 9 планируют ввести до конца года.

Реклама:
энергетика электроэнергия
Реклама:
Материалы по теме
"Энергоатом" работает над производством элемента системы безопасности АЭС 11 октября 2024, 14:32
В "Харьковоблэнерго" украли энергооборудование на более чем 17 миллионов 11 октября 2024, 10:30
Галущенко говорит, что запустить все из "гигаватта Зеленского" до конца года не успеют 10 октября 2024, 16:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте