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В октябре пенсионные выплаты профинансированы на 31,2 миллиарда

Суббота, 12 октября 2024, 11:55 - Владимир Туник-Фриз

По состоянию на 11 октября пенсионные выплаты были профинансированы на 31,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

На пенсионные выплаты потратили 31,2 млрд грн, в том числе через АО "Укрпочта" - 5,9 млрд грн, через уполномоченные банки - 25,3 млрд грн. 

На выплату жилищных субсидий и льгот направлено 1459,1 млн грн. На страховые выплаты - 1780,8 млн грн, в том числе на оплату больничных - 621,6 млн грн.

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За октябрь Пенсионный фонд предоставил услуги 461 тысяче человек.

Напомним:

27 сентября Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат в сентябре.

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