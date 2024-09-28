На виплати пенсій у вересні спрямовано 63 мільярди

27 вересня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат у вересні.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

За вересень на пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги – 1,4 млрд грн.

Як зазначають, станом на 27 вересня на страхові виплати профінансовано 2744 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1569,7 млн грн.

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У вересні надано 932 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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