Всі розділи
Укр / Рус

На виплати пенсій у вересні спрямовано 63 мільярди

Субота, 28 вересня 2024, 12:55 - Володимир Тунік-Фриз

27 вересня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат у вересні.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

За вересень на пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги – 1,4 млрд грн.

Як зазначають, станом на 27 вересня на страхові виплати профінансовано 2744 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1569,7 млн грн.

Реклама:

У вересні надано 932 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Читайте також: Держава скорочує соціальні видатки і забирає гроші з рахунків пенсіонерів. Що відбувається?

Реклама:
пенсії Пенсійний фонд
Реклама:
Матеріали за темою
Держава скорочує соціальні видатки і забирає гроші з рахунків пенсіонерів. Що відбувається? 27 вересня 2024, 08:30
У Мінфіні пояснили скорочення видатків на соцсферу на 50 мільярдів у 2025 році 24 вересня 2024, 16:31
Жодних проблем із соцвиплатами наступного року не буде – глава Мінфіну 24 вересня 2024, 15:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті