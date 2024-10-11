Законодатели подтвердили возможность вывода средств клиентов "Фридом Финанс" - заявление вкладчиков

Законодатели подтвердили наличие возможности для решения вопроса частных инвесторов "Фридом Финанс", однако Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает бездействовать.

Об этом сообщил ЭП руководитель Инициативной группы пострадавших инвесторов "Фридом Финанс Украина" Максима Дибенко.

Так, 11 октября состоялась рабочая группа во время которой обсуждали проблемы инвесторов компании "Фридом Финанс Украина". Основной темой было разблокирование активов частных инвесторов.

Инвесторы, владеющие облигациями внешнего государственного займа (ОВГЗ), пытались узнать, получат ли они премию за согласие в соответствии с условиями меморандума. Однако представители НКЦБФР не предоставили четкого ответа, ссылаясь на отсутствие компетенции.

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По информации представителей НБУ, на рабочей группе было отмечено, что из-за халатности и некомпетентности НКЦБФР, условия не были разработаны в срок и согласие не было получено от владельцев ОЗДП "Фридом Финанс Украина", в установленный Министерством финансов срок. Из-за этого частные инвесторы потеряли возможность получить эту премию.

Обсуждался также вопрос возможности перевода облигаций к другим брокерам. Было подтверждено, что для этого нет законодательных препятствий, поскольку санкции наложены только на "Фридом Финанс Украина", а не на ее инвесторов. Это, по словам Дыбенко, подтвердили представители комитета ВРУ и другие приглашенные министерства и организации.

Кроме того, НКЦБФР ранее не отозвала лицензию компании из-за опасений потерять документы и реестры. Однако глава НКЦБФР сообщил, что вся документация доступна, что, по мнению Дыбенко, открывает возможность ликвидации компании.

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"НКЦБФР отказывается это делать без объяснения мотивов своего решения", - отметил Дыбенко.

НКЦБФР утверждала, что сотрудничает с СБУ по переводу активов. Однако СБУ предоставила письмо в котором сообщается, что это не соответствует действительности, и никто к ним не обращался по этому поводу, говорит он.

"На сегодня законодатели вновь подтвердили, что существуют все законодательные возможности для решения вопроса частных инвесторов. Однако комиссия продолжает свою бездеятельность, которые последние 2 года", - рассказал Дыбенко.

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Напомним:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опровергает ложную, по их мнению, информацию о своей бездеятельности по делу ООО "Фридом Финанс Украина", которая появилась в СМИ.