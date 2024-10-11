Долги участников рынка электроэнергии перед "Укрэнерго" достигли 34 миллиардов

Долг НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке (БР) сейчас составляет более 16 млрд грн, а долги компаний-участников этого рынка перед НЭК превышают 34 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Алексей Брехт, передает "Интерфакс-Украина".

"Долги "Укрэнерго" на БР сейчас составляют более 16 млрд грн, его участников перед нами - более 34 млрд грн", - сказал он в блиц-интервью Энергореформе.

Брехт отметил, что часть своих долгов компания намерена погасить за счет средств от продажи мощности межгосударственного сечения для импортно-экспортных операций с э/э.

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"Мы уже в этом году получили соответствующее законодательное решение и собираемся направить на БР часть средств, полученных от распределения доступа к сети системы передачи. Это в пределах года будет около полутора, возможно, 1,6 млрд грн. Это мы уже почти осуществили", - сказал глава НЭК.

Вторым источником погашения долгов он назвал пропорциональное направление на БР и "ГарПок" (в рамках спецобязательств по оплате зеленой э/э) средств от экономии на диспетчеризации в 2023 и 2024 годах.

"Ожидаем соответствующих законодательных изменений. Общий объем погашения задолженности при одобрении этих соответствующих законодательных изменений будет в нашем понимании от 12 до 15 млрд грн", - пояснил Брехт.

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Он также добавил, что компания ожидает погашения в этом году НАЭК "Энергоатом" долгов перед поставщиками универсальных услуг (по данным "ГарПока" на конец сентября примерно 10 млрд грн - ЭР), которые со своей стороны перераспределят соответствующие средства на погашение своих долгов перед "Укрэнерго" и операторами системы распределения (ОСР).

"Есть осторожное понимание того, что в этом году долги "Энергоатома" будут погашены. Соответственно, мы сможем также увеличить расчеты по ПСО и на БР", - отметил руководитель „Укрэнерго".

Напомним:

"Укрэнерго" планирует провести дополнительные долгосрочные аукционы на вспомогательные услуги в конце текущего или в начале следующего года после консультаций с бизнесом.