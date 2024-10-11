"Укренерго" проведе нові аукціони на балансуючу потужність: не вдалося закрити потребу

"Укренерго" планує провести додаткові довгострокові аукціони на допоміжні послуги наприкінці поточного або на початку наступного року після консультацій із бізнесом.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

"Ми плануємо це робити. Думаю, наступного тижня ми приймемо рішення: або аукціон буде наприкінці цього року, або відразу на початку наступного", - сказав він у бліцінтерв'ю "Енергореформі", передає "Інтерфакс-Україна".

Брехт пояснив, що системний оператор має намір проаналізувати, чому за результатами перших в історії аукціонів, проведених у серпні, не вдалося закрити всю потребу НЕК у балансуючих потужностях.

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"Ми хочемо за цей і наступний тиждень вивчити поточну ситуацію і зрозуміти, чому другий аукціон не пройшов так, як перший, коли інвестори зобов'язалися закрити майже весь обсяг пропонованої нами потужності (99 МВт). Ми хочемо проговорити це з ринком, щоб його відчути", - зазначив глава "Укренерго".

Нагадаємо:

У серпні 2024 року "Укренерго" вперше провело два довгострокові аукціони на допоміжні послуги на 99 МВт і 1000 МВт.

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За результатами першого аукціону з надання резервів підтримки частоти (РПЧ) потреба в нових потужностях була закрита майже повністю, на другому аукціоні з надання автоматичних резервів відновлення частоти потреба була закрита на 41% за розвантаженням і на 62% - за розвантаженням/завантаженням.

Суть проведених аукціонів полягала в тому, що їхні переможці отримують контракт на п’ять років, за яким НЕК зобов'язується оплачувати послуги з балансування енергосистеми за ціною, що склалася на аукціоні.

Згідно з умовами аукціонів, переможці повинні побудувати генеруючі потужності (газові установки та електростанції на біомасі) й системи накопичення енергії для надання цих послуг до жовтня 2025 року.