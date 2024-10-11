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Канада предоставит Украине $300 миллионов дополнительного льготного кредита

Пятница, 11 октября 2024, 15:15 - Виктор Волокита

11 октября министр финансов Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады о дополнительном кредите в объеме 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов США). 

Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

Как говорится в сообщении, финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины.

"Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, который оказывает значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигает более 5 млрд долларов США, - отметил Сергей Марченко.

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Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.

Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета. 

Напомним:

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За первый год действия соглашения объемы посылок между Украиной и Канадой увеличились более чем на 25%, поэтому "Укрпочта" и партнеры решили продлить действие скидок.

Канада кредит Украина
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