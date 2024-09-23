"Укрпошта" підписала з Канадою угоду про продовження знижок на тарифи
За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож "Укрпошта" та партнери вирішили продовжити дію знижок.
Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Зазначається, що знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на "Дрібний пакет PRIME".
Смілянський додає, що відправляти можна з будь-якого з 7 000+ відділень "Укрпошти" до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки.
Терміни доставлення з України до Канади зараз становлять 7-14 днів завдяки участі DHL Global Match. З Канади до України трохи більше. На зустрічі також домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів.
Зазначається, що угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.
Нагадаємо:
219,82 млрд доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Найбільший прибуток отримала Укртранснафта, а найбільші збитки — Укрпошта.