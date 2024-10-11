"Энергоатом" работает над производство элемента системы безопасности АЭС

Филиал АО "НАЭК "Энергоатом" - ОП "Атомэнергомаш" развернул производство элементов локализующих систем безопасности для отечественных АЭС, которые ранее поступали из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

На базе обособленного подразделения продолжается изготовление первого такого элемента, который будет использован на одной из украинских станций.

После того, как потребности отечественных атомных объектов в этом оборудовании будут удовлетворены, оно будет поставляться для блоков типа ВВЭР-1000 на европейских АЭС.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Энергоатом полностью заместил товары российского происхождения собственным производством, или поставками из стран-партнеров.

Напомним:

В среду 9 октября "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС.

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