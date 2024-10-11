"Оператор рынка" открыл площадку для торговли гарантиями происхождения "зеленой" энергии

АО "Оператор рынка" открыл площадку для торговли гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании рассказали, что гарантии происхождения - это европейский механизм виртуальной маркировки энергии.

В Украине торговля ими внедряется в рамках имплементации Директив ЕС о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников (RED).

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"В покупке гарантий происхождения может быть заинтересован украинский бизнес и компании иностранного происхождения, которые для производства товаров и услуг используют электрическую энергию, и поддерживают цели сокращения выбросов парниковых газов и борьбу с изменением климата. Это также предприятия, учреждения, и даже физические лица, стремящиеся быть в тренде "зеленой" трансформации", - рассказали в компании.

Торговля гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, на площадке АО "Оператор рынка" будет осуществляться стандартизированными и специальными продуктами, в основе которых прозрачное ценообразование. В пресс-службе отметили, что для продавцов и покупателей гарантий происхождения будут доступны два вида торгов: непрерывные и индивидуальные.

После покупки гарантии происхождения покупатель-потребитель должен погасить (активировать) ее в Реестре гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, администрирование которого осуществляет НКРЭКУ.

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После этого купленная гарантия происхождения выводится из обращения и является подтверждением того, что покупатель использует для производства товаров или услуг "зеленую" энергию.

Для участия в торгах, заинтересованным лицам необходимо зарегистрироваться на площадке АО "Оператор рынка".

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала первые гарантии происхождения энергии, произведенной из возобновляемых источников.