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Укр / Рус

"Укрнафта" меняет насосы, надеясь на более эффективную добычу

Пятница, 11 октября 2024, 13:21 - Виктор Волокита

"Укрнафта" меняет устаревшие электроцентровые и штанговые насосы на современные стандарты The American Petroleum Institute (API), чтобы эффективнее извлекать ресурс из браунфилдов.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

Речь идет о замене всего комплекса оборудования, включая колонну насосно-компрессорных труб, и высокотемпературный кабель.

Уже работают на скважинах 117 установок электроцентробежных насосов, в том числе 83 - производства Oil Dynamics, 32 - Baker Hughes, 2 - Al-Khorayef Petroleum Company. 

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Также установлено 12 штанговых насосов Weatherford.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" завершило полевую фазу первых 3D-сейсмических исследований с использованием беспроводной системы регистрации в горных условиях на западе Украины.

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Укрнафта добыча
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Экономическая правда
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