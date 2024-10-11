"Укрнафта" меняет насосы, надеясь на более эффективную добычу

"Укрнафта" меняет устаревшие электроцентровые и штанговые насосы на современные стандарты The American Petroleum Institute (API), чтобы эффективнее извлекать ресурс из браунфилдов.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.
Речь идет о замене всего комплекса оборудования, включая колонну насосно-компрессорных труб, и высокотемпературный кабель.
Уже работают на скважинах 117 установок электроцентробежных насосов, в том числе 83 - производства Oil Dynamics, 32 - Baker Hughes, 2 - Al-Khorayef Petroleum Company.
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Также установлено 12 штанговых насосов Weatherford.
Напомним:
ПАО "Укрнафта" завершило полевую фазу первых 3D-сейсмических исследований с использованием беспроводной системы регистрации в горных условиях на западе Украины.
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