Зменшаться ризики: "Укрнафта" розповіла про бездротову систему для 3D-сейсмічних досліджень

Фото: Укрнафта

ПАТ "Укрнафта" завершило польову фазу перших 3D-сейсмічних досліджень із використанням бездротової системи реєстрації у гірських умовах на заході України.

Про це повідомила прес служба компанії.

Як йдеться в повідомленні, висока достовірність геологічних побудов дозволить звести до мінімуму ризики пошуково-розвідувального буріння та, як наслідок, ефективніше бурити нові свердловини.

"У світовій практиці польових наземних сейсмічних досліджень роботи в гірській місцевості вважаються найскладнішими: перепад висот, складна геологічна будова родовищ. При цьому головним завданням є отримання сейсмічних даних високої щільності та високої роздільної здатності", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

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Польова фаза робіт проводилася на площі 77 кв. км., на висотах від 350 до 600 метрів. Її виконував переможець торгів на майданчику Prozorro - ТОВ "Георозвідка".

Загальна максимальна кількість бездротових автономних модулів, які використовувалися під час польових досліджень, становила майже 20 тис. одиниць, з одночасною реєстрацією даних на 18,5 тис. із них.

Висока щільність приймачів – 257 одиниць на кв. км, – дозволила впевнено простежити відображення від крутозалягаючих сейсмогеологічних складок гірських порід.

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"Наступним кроком буде інтерпретація даних та побудова цифрової геологічної моделі", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" в січні-червні 2024 року провело низку капітальних ремонтів свердловин, що дало змогу компанії отримати майже 5,3 тис. тонн додатково видобутої нафти.