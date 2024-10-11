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Укр / Рус

В России изменят правила продажи иностранного бизнеса: владелец получит только 5%

Пятница, 11 октября 2024, 12:33 - Алексей Артемчук

После изменения условий продажи иностранного бизнеса в России бывший владелец сможет получить лишь 5% его рыночной стоимости.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо Минфина.

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранных активов увеличится с 50% до 60%, а добровольный взнос в бюджет вырастет с 15% до 35% рыночной стоимости актива. Для сделок дороже 50 млрд рублей потребуется согласие президента.

Таким образом бывшие владельцы после продажи получат только 5% рыночной цены актива.

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Новые условия будут распространяться как на будущие сделки, так и на поданные, но еще не рассмотренные правительственной подкомиссией заявки.

Напомним:

Британский конгломерат Unilever, производящий бытовую химию и продукты питания, заявил о своем уходе с рынка РФ.

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