Мировой производитель повседневных товаров Unilever полностью вышел из РФ

Британский конгломерат Unilever, производящий бытовую химию и продукты питания, заявил о своем уходе с рынка РФ.

Об этом сообщает гендиректор компании Хайн Шумахер.

"Сегодня Unilever завершила продажу своей российской дочерней компании Arnest Group - российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома", - отметил Шумахер.

Активы компании Unilever в России включают такие известные бренды, как Lipton, Knorr, Dove, Axe и Rexona.

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Отмечается, что продажа охватывает весь бизнес Unilever и четыре фабрики в России, а также бизнес в Беларуси.

"В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к потенциальной продаже. Эта работа была очень сложной и включала отделение ИТ-платформ и цепочек поставок, а также миграцию брендов на кириллицу. Окончание продажи завершает присутствие Unilever в России", - сказал гендиректор компании.

Напомним:

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Холдинг потребительских и бытовых товаров Unilever, который пришел в Россию еще в 1991 году, дождался решения правительственной комиссии РФ о выходе с российского рынка.