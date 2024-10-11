В Украине назвали крупнейшие региональные рынки новых авто за сентябрь

Чаще всего новые легковые авто покупают в Киеве и еще четырех регионах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

В сентябре 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Эти региональные рынки обеспечили 62% сентябрьских продаж новых легковушек.

Реклама:

За месяц в столице приобрели 1987 авто, что на 2% больше, чем в прошлом году. В Киевской области было зарегистрировано 559 единиц, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Регистрацию Днепропетровской области получили 356 авто (на 18% меньше), Харьковской области - 330 единиц (на 16% больше), а Львовской области - 293 единицы (на 2% меньше).

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевской и Львовской областей был Renault Duster. В Днепропетровской области лидерская позиция принадлежала кроссоверу Mazda CX5, в Харьковской области - Citroen C-Elysee.

Реклама:

Напомним:

В сентябре 20204 года автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года.