В Україні суттєво зріс попит на гібридні авто: що обирали у вересні

У вересні 20204 року автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (280 од.).
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Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (79 од.).
Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (56 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у KIA Niro (54 од.)
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Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (50 од.) та TOYOTA Prius (49 од.).
Нагадаємо:
В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків.