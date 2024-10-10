В Україні суттєво зріс попит на гібридні авто: що обирали у вересні

У вересні 20204 року автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (280 од.).

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Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (79 од.).

Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (56 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у KIA Niro (54 од.)

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Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (50 од.) та TOYOTA Prius (49 од.).

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків.