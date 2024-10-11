Большинство контрабандистов из списка Зеленского вывели из-под санкций

В 2024 году санкции продлили только двум контрабандистам, остальные же одиннадцать автоматически из-под санкции вышли.

Об этом сообщает"Зеркало недели".

По словам СБУ, в течение трех лет уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенцией осуществляли мониторинг эффективности санкций. В апреле 2024-го действие санкций было пролонгировано в отношении отдельных лиц, которые продолжают создавать реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам.

Они также добавили, что СБУ и в дальнейшем осуществляет необходимые контрразведывательные мероприятия и в случае возникновения новых угроз государственной безопасности будет инициировать введение ограничительных мер.

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Среди тех, кто больше не в санкционном списке есть галицкий контрабандист Владимир Полусыток, одесский эксперт по обуви и текстилю Денис Аминев, мукачевский сигаретный эксперт Эдуард Кукоба (для своих -"Коба"), ценитель электроники из Одесской области Михаил Грибанов и бывший глава столичной таможни, а ныне скромный любитель удобрений и цветов Юрий Дворак.

Сообщается, что Сеяр Куршутов был первым номером санкционного списка из указа №169 2021 года. Его в отдельных кругах называли"другом всех друзей", человеком, который знает, с кем и как договориться, чтобы наладить и поддерживать процессы.

Вроде бы в 2024 году его условия таковы: 25 дней Куршутов работает на государство, а пять - на себя. Но на самом деле интересна упомянутая работа на государство.

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"Это ключ к пониманию того, в какое болото нас стремится погрузить Банковая", - отмечают в издании.

Кроме списка физлиц, санкционный указ содержал и перечень связанных с контрабандными схемами юрлиц. Из-под санкций выпали около семи десятков этих компаний.

Подавляющее большинство из них, несмотря на три года ограничений, не обанкротились, работают, имеют интересных директоров и контрагентов, а бизнес ведут.

У одних невооруженным глазом считывается попытка избежать налогового постаудита, другие очевидно сделали невозможным вручение протокола о нарушении таможенных правил, а следовательно, взыскание штрафа, а третьи вообще ни с кем, кроме фирм-однодневок, дела не имеют. И для таких открытий не нужны какие-то фокусы контрразведки - все в открытом доступе, лишь бы желание было.

В сообщении отмечают, что остановка контрабанды на несколько месяцев - это гарантированное падение только таможенных поступлений минимум на 60%. То есть госбюджет - заложник контрабанды.

Отмечается, что санкции 2021 года на первое время существенно сократили контрабандные потоки, а самим контрабандистам нанесли хлопоты. Однако эффект был бы сильнее, если бы вместо санкционных списков они и их соучастники из органов оказывались на скамье подсудимых.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридических лиц, решение по которым приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны.