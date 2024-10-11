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Укр / Рус

В "Харьковоблэнерго" украли энергооборудование на более чем 17 миллионов

Пятница, 11 октября 2024, 10:30 - Алексей Артемчук

С начала 2024 года в Харьковской области зафиксировано 47 случаев краж энергетического оборудования, что существенно ударило по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго".

В общем, потери предприятия из-за таких преступлений за 2024 год составили 17,5 миллиона гривен. 

"Это критически влияет на работу "Харьковоблэнерго", поскольку кражи нарушают работу электросетей, ставя под угрозу поставки электроэнергии к потребителям, включая предприятия и больницы", - отмечают в сообщении.

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В частности, зафиксированы случаи краж:

  • 73 километра проводов на линиях электропередач;
  • 3,7 тонны трансформаторного масла;
  • опоры и элементы подстанций, включая трансформаторные подстанции ПС-110/6. 

Один из самых больших убытков был нанесен именно этой подстанции - стоимость похищенного оборудования оценивается в 8,2 миллиона гривен.

Напомним:

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НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

В НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

энергетика Харков
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