Китайские инвесторы ожидают новых стимулов на более чем 280 миллиардов долларов 

Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней (283 млрд долл) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что финансирование поступит в виде государственных облигаций. Цель поддержки укажет, куда правительство планирует направить экономику после многих лет долгового роста через инвестиции, в частности, в недвижимость и инфраструктуру.

Китай уже снизил процентные ставки и увеличил поддержку рынков недвижимости и акций в рамках ряда шагов, о которых было объявлено в конце сентября. Но инвесторы требуют фискальных вмешательств, которые, по мнению экономистов, имеют решающее значение для поднятия доверия.

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В апреле-июне валовой внутренний продукт Китая рос самыми низкими темпами за последние пять кварталов. Данные с тех пор свидетельствуют о том, что внутренний спрос остается подавленным, а дефляция демонстрирует признаки спиралевидного роста на фоне вялых потребительских и деловых настроений.

Фискальная политика в 2024 году пока тормозит экономику: за первые восемь месяцев общие бюджетные расходы сократились почти на 3% по сравнению с предыдущим годом, что значительно отстает от запланированного увеличения, предусмотренного в мартовском бюджетном отчете правительства.

Китай уже запланировал продать почти 9 трлн юаней новых государственных облигаций в этом году, чтобы помочь покрыть значительный дефицит государственных расходов, согласно годовому бюджету. Любая новая квота сверх этой суммы должна быть утверждена Всекитайским собранием народных представителей или их исполнительным органом - Постоянным комитетом.

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Использование неиспользованных квот на выпуск облигаций, сэкономленных в предыдущие годы, как правило, не требует одобрения национальных законодательных органов. По официальным данным, по состоянию на конец 2023 года центральное и провинциальные правительства располагают около 2 трлн юаней таких неиспользованных квот, которые могут быть использованы до конца года.

Напомним:

Центральный банк Китая начнет принимать заявки от финансовых учреждений на присоединение к вновь созданной схеме финансирования, которая стоит 70,62 млрд долл, чтобы помочь рынку капитала.

Китайские акции подверглись наибольшему падению за последние четыре года, поскольку трейдеры потеряли терпение относительно темпов стимулирующих мер Пекина.