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Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Четверг, 10 октября 2024, 20:31 - Алексей Артемчук

Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого независимого члена параллельно выбирают по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Назначение всех независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго должно состояться до 9 декабря 2024 года.

Таким образом правительство стремится усилить корпоративное управление в государственных компаниях, чтобы оно соответствовало принципам ОЭСР и международным стандартам.

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Документы подаются с 10 октября по 31 октября 2024 года.

Минэкономики ожидает, что до 7 ноября консультант по отбору сделает предварительную оценку документов, проведет собеседования и представит на рассмотрение Номинационного комитета перечень потенциальных кандидатов. 

Напомним:

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Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Кабмин Укрэнерго
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