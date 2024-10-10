Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого независимого члена параллельно выбирают по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Назначение всех независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго должно состояться до 9 декабря 2024 года.
Таким образом правительство стремится усилить корпоративное управление в государственных компаниях, чтобы оно соответствовало принципам ОЭСР и международным стандартам.
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Документы подаются с 10 октября по 31 октября 2024 года.
Минэкономики ожидает, что до 7 ноября консультант по отбору сделает предварительную оценку документов, проведет собеседования и представит на рассмотрение Номинационного комитета перечень потенциальных кандидатов.
Напомним:
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Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"