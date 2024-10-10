В Украине планируют легализовать криптовалюту в 2025 году - Гетманцев

В первом-втором квартале 2025 года в Украине могут легализовать криптовалюту.
Об этом сообщает председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, сейчас идет доработка соответствующего законопроекта - этим занимается НБУ в сотрудничестве с МВФ. В то же время Гетманцев отрицает появление каких-либо льгот на криптовалюту.
"Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг - когда облагается налогом инвестиционная прибыль", - отметил он.
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Напомним:
Украина как кандидат в члены ЕС планирует одобрить европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.